Vent’anni di Negramaro | la festa live è lunga un’estate | «Partiamo sempre dall’emozione»

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non capita tutti i giorni, men che meno se sei una band pop-rock, di poter spegnere venti candeline con la consapevolezza di aver compiuto un percorso dritto fatto di hit, record, primati e dischi di platino. Merito di talento, certo, di un pubblico fedele che negli anni non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e di un’amicizia di fondo che è famiglia. Perché è questo che si sentono i, una famiglia allargata che adal debutto vede scorrere davanti agli occhi le istantanee di una vita a sei. “Il nostro segreto per stare insieme? Forse è arrivare ad averne pochi fra noi”, spiega Giuliano Sangiorgi. “Personalmente, penso che quello che mi è successo è che ho seguito un sogno coltivato fin da bambino, quando sognavo di cantare con una band. Dentro di me la musica èstata condivisone. Poi, penso che ci ...