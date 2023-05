“Venner o il senso dell’Europa” | è uscito il nuovo numero del Primato Nazionale

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag — Il 21 maggio 2013, uno sparo ha riecheggiato nella cattedrale di Notre-Dame. Un colpo di pistola che, ancora oggi, continua a risuonare nell’anima della miglior gioventù d’Europa. L’autore di quel gesto, che qualche ciarlatano ha voluto spacciare per l’azione disperata di uno squilibrato, era Dominique. «Credo necessario sacrificarmi per rompere il letargo che ci opprime», aveva scritto il grande pensatore francese nel suo testamento spirituale. «Offro ciò che resta della mia vita con un intento di protesta e di fondazione». Un atto di fondazione, il suicidio rituale di, lo è stato sotto molteplici punti di vista. E la sua semina ha dato buoni frutti. È per questo motivo che, nel decennale della sua morte, ilha dedicato proprio ala copertina del ...