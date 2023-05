Vendite straordinarie | svendite | liquidazioni | quali sono le differenze?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Spesso, nell’indicare determinati concetti, utilizziamo termini impropri perché è probabile che non abbiamo ben chiarosiano le. Questa premessa vale anche per quanto riguarda le, che definiamo in molti modi diversi: s, promozioni ecc. Eppure, ognuna di queste parole ha un proprio significato ed è importante conoscerlo così da poterle usare con la consapevolezza del loro ambito specifico e dei loro confini. L’espressione “” è la più generica perché si riferisce a tutte quelleche prevedono l’applicazione di sconti sul prezzo di determinate merci, una condizione che può sussistere per varie ragioni. Vediamo...