Velletri | furti nel weekend | entrano in casa e portano via oro e contanti mentre i proprietari sono fuori

(Di lunedì 22 maggio 2023). Quando il gatto non c’è, i topi ballano. E parliamo, in questo caso, di topi d’appartamento – a voler usare un eufemismo – ovvero, di ladri e trafugatori di appartamenti. E così, durante il fine settimana del Castelli Romani,escono per andare a svagarsi, magari mangiare una pizza oppure godersi la serata in un locale, i ladri agiscono, e ne approfittano per rubare. Questo quello che è successo in una palazzina in via Vittorio Marandola nella serata di sabato scorso, e che ha creato un vero e proprio allarme tra i residenti., nascondeva 7 chili di droga nell’armadio: 19enne in manette (FOTO)nel fine settimana aUn forte senso di vulnerabilità e inquietudine hanno provato i residenti della palazzina di via Vittorio Marandola ...

, nascondeva 7 chili di droga nell'armadio: 19enne in manette (FOTO)nel fine settimana aUn forte senso di vulnerabilità e inquietudine hanno provato i residenti della palazzina di via Vittorio Marandola quando, nella serata di sabato scorso, hanno ...I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno sgominato una banda specializzata indi merce durante la fase del trasporto su autoarticolati - in danno di alcune compagnie operanti nella grande distribuzione. Si tratta, in ...L'accusa formulata dalla Procura diè per tutti quella di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione diaggravati. A subirli, un'azienda di distribuzione che ha sede ...

Ladri d’appartamento ai Castelli Romani: a Velletri furti in 2 abitazioni di via Marandola CastelliNotizie.it

Velletri. Quando il gatto non c’è, i topi ballano. E parliamo, in questo caso, di topi d’appartamento – a voler usare un eufemismo – ovvero, di ladri e trafugatori di appartamenti. E così, durante il ...I carabinieri sono sulle tracce dei ladri che hanno svaligiato una casa a Velletri. Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per portare via gioielli in oro e denaro.