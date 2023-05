Vela | Caterina Banti | “Le regole del Nacra17 sono cambiate La barca in volo ora è un’altra cosa”

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un dominio assoluto per tre anni, un oro olimpico non vinto ma stravinto., insieme a Ruggero Tita, ha rappresentato il binomio della perfezione nel Nacra 17. La nativa di Roma è stata ospite del programma di Gianmario Bonzi “Giochi di Gloria”, in collaborazione con Sport2U ed OA Sport. Nell’intervistaha raccontato della sua vita e di questi anni fantastici in gara, partendo proprio da come si è avvicina allae al suo amore per il mare: “Ho fatto tanti sport e il primo corso dil’ho fatto a tredici anni. Facevo equitazione e misempre detta resta a fare quello che faccio. Ho cominciato un po’ per gioco e alla fine è scoppiata una vera e propria passione. Il mare mi dà un senso di libertà. Ioinin mezzo ...