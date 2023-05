Valencia-Real Madrid | Lula con Vinicius | “Bisogna agire per evitare che il razzismo prenda sopravvento nel calcio”

(Di lunedì 22 maggio 2023) I fatti accaduti nel mentre dinei confronti diJR testimoniano come il fenomeno delsia presentissimo nel mondo delinternazionale. Non solo quindi in Serie A, ma anche nel resto d’Europa il fenomeno è presente costantemente. Ad esprimere vicinanza e solidarietà a, ci ha pensato anche il presidente del Brasileche con una nota ha voluto ribadire di continuare nella lotta al. Le parole di: “Non è possibile che quasi a metà del ventunesimo secolo il pregiudizio razzialeforza in diversi stadi diin Europa. Le autorità della FIFA cheno le misure necessarie per ...

L'attaccante brasiliano li ha subiti per tutta la partita, come spesso è successo in questa stagione: ora anche il governo brasiliano chiede risposte ...E' polemica in Spagna per il razzismo nel calcio, dopo i cori contro l'attaccante brasiliano delMadrid, Vinicius, ieri a. Dopo quanto visto in campo e sugli spalti al Mestalla ora - come riporta il sito iberico 'Marca' - spunta anche un video dove si vedono i tifosi di casa gridare ...Nuovo caso di razzismo in Spagna. Protagonista, suo malgrado, è stato Vinicius jr, vittima di brutti cori da parte dei tifosi delin occasione della partita contro ilMadrid. Nervi tesi e gara interrotta per qualche minuto dopo il disappunto palese da parte dell'attaccante di Ancelotti che, a fine partita, non ha ...

Vinicius e Ancelotti contro il razzismo: Liga nel caos dopo Valencia-Real Tuttosport

El jugador del Real Madrid vio cómo, una vez más ... Sin embargo, antes de que Susanna Griso clamara contra lo ocurrido en Valencia, Josep Pedrerol se manifestó al respecto en 'El Chiringuito' ...“Durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid, hemos asistido a escenas de racismo generalizado, intencionado y ya institucionalizado, que son de las más repugnantes de la historia del fútbol ...