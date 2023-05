Valdifiori | “Scudetto Napoli | una gioia che mi è stata negata Lasciatemi dire una cosa su Spalletti”

(Di lunedì 22 maggio 2023) Mirko, commenta lodele parla della sua esperienza durante le inondazioni in Romagna. NOTIZIE CALCIO. A “1 Football Club”, Mirko, calciatore della Vis Pesaro ed ex del, ha condiviso i suoi pensieri sull’attuale situazione dele sulle recenti inondazioni in Romagna.ha parlato delle sue esperienze personali durante le inondazioni, evidenziando l’impatto devastante sugli abitanti della zona. “Sono stati in molti ad aver subìto il duro colpo di quanto accaduto, molte famiglie oggi si ritrovano senza nulla dopo i tanti sacrifici di una vita. Io sono stato tra i fortunati che non hanno dovuto abbandonare casa, altri invece hanno dovuto gettare via mobili e beni di una vita. Cerchiamo ...

Da buon ex Mirkoè contento per loe a 1Station Radio dice Il rammarico per lui resta la sconfitta per 1 - 0 a Torino con la Juve col gol di Zaza allo scadere Da ex Empoli conosce ...Al primo anno infatti la campagna acquisti del Napoli si sostanzia in Hysaj edall'... pagato circa 10 milioni, che non giocheranno mai, e il Napoli perderà lo. Sarà un tema ...... lo ha ammirato talmente che ci è andato ripetutamente a spendere negli anni, ci ha preso Tonelli e, poi Di Lorenzo che è diventato un simbolo dello, e Spalletti e Sarri là sono ...

