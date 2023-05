(Di lunedì 22 maggio 2023) Gli Usa sono "preoccupati per ladi oggi" deldella sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben - Gvir al complesso della moschea di Al - Aqsa a ...

Glisono "preoccupati per la visitadi oggi" del ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben - Gvir al complesso della moschea di Al - Aqsa a Gerusalemme. "...Evil è gore e sacrilega, spettrale e surreale, affilata e ironica, razionale e, ...centro del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...... né sostenere, la vittoria di Kemal Kiliçdaroglu , il leader dell'opposizione Domanda,... Politico ricorda d'altra parte la posizione assunta a suo tempo dal presidente, Joe Biden, che ...

Usa, 'provocatoria' visita ministro Israele a luogo sacro - Ultima Ora Agenzia ANSA

Gli Usa sono "preoccupati per la visita provocatoria" del ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. "Questo s ...Gli Usa sono "preoccupati per la visita provocatoria di oggi" del ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben-Gvir al complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. ( ...