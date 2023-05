Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, che partecipa al consiglio ha dato "un giudizio sostanzialmente positivo" alla proposta di," in particolare sui criteri per ...Il decreto, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, prevede lo ...obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall'articolo 9 del......di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall'articolo 9 del(...di questi nuovi fondi - ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo- ...

Urso, ok al regolamento Ecodesign, è la strada giusta - Ambiente ... Agenzia ANSA

Nel corso del Consiglio UE Competitività a Bruxelles è stata approvata anche la proposta di regolamento sull'Ecodesign, che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ec ...Nuovo bando per gli investimenti imprenditoriali innovativi Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato ...