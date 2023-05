Uomini e Donne News | Guerra al Trono Over!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tutti i protagonisti disono in vacanza, in attesa della nuova stagione Tv che riprenderà a settembre. Intervistati dal magazine del programma, alcuni volti delover non hanno rinunciato a lanciare frecciate e accuse agli altri compagni di avventura. Invece che starsene beatamente in vacanza, gli Over sembrano più agguerriti che mai. Ecco cosa hanno raccontato! Gemma e la bordata contro Gabriella In attesa del ritorno dia settembre, dame e cavalieri delOver continuano a lanciarsi frecciate e accuse. Lo hanno fatto attraverso le pagine diMagazine, dove non si sono di certo risparmiati. La prima a parlare é stata la veterana del programma, ossia Gemma Galgani. La 73enne di Torino non ha ancora ...