Uomini e Donne | Beatrice Valli al Pronto soccorso con la piccola Azzurra | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 maggio 2023) Brutto spavento pernella giornata di ieri. La, la seconda figlia avuta da Marco Fantini, ha ingoiato una monetina mentre si trovava in bagno con l’ex corteggiatrice die la sorellina Bianca per finire di prepararsi per poi uscire a pranzo. La bambina ha iniziato a giocare con le borsette della mamma e le è finito in bocca la monetina di un centesimo. Immediata la fuga al, dove sono rimaste per circa tre ore. Dopo che i medici hanno verificato che non era in pericolo e la monetina si trovava già nell’intestino, sono potute andare via. Il racconto diuna volta rientrate a casa: Tutto bene ragazzi, siamo tornati. Meno male la monetina è stata sì ingoiata ma è andata ...