Unisa in lutto | oggi l’ultimo saluto alla professoressa Fimiani

Leggi su zon

(Di lunedì 22 maggio 2023)è in, 22 maggio, alle ore 16, nella chiesa di San Pietro a Salerno i funerali di Mariapaola, professore emerito di Filosofia Morale nell’Università di Salerno. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, la donna è stata autrice di numerose pubblicazioni in Italia e all’estero ed era moglie del critico d’arte Angelo Trimarco. La docente di estetica Pina De Luca la ricorda soprattutto come una “studiosa raffinatissima”. Segui ZON.IT su Google News.