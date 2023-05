Unci Campania | opportunità con i fondi per nuove cooperative

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’“promuove e sostiene l’avvio diattivitàdel territorio. La federazione regionale dell’associazione di rappresentanza e tutela del mondo mutualistico, guidata da Gennaro Scognamiglio, ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Tesoro e firmataria di diversi contratti collettivi nazionali di lavoro, nell’ambito dell’attività istituzionale quotidianamente portata avanti per lo sviluppo di un modello economico partecipativo e circolare, che valorizzi le risorse locali – sottolinea in una nota – comunica che è possibile accedere alle misure previste dal Fondo mutualistico dell’organizzazione, denominato Promocoop spa, presieduto da Andrea Amico“.Anche per l’anno 2023 infatti “è stato pubblicato un bando per l’erogazione di contributi finanziari finalizzati ...