Una pillola per prevenire l’HIV Chi può assumerla | con quale frequenza e quanto costa? Risponde la Dottoressa Giulia Gamboni | Infettivologa Anlaids

Leggi su iodonna

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laanti HIV, o PrEP, è la profilassi pre-esposizione e consiste nell’assumere una combinazione di farmaci attivi controprima dei rapporti sessuali. Non deve essere considerata come sostituta del condom, ma come un ulteriore strumento di prevenzione e un’occasione in più per parlare di questo virus e della salute sessuale. Come sottolineano gli esperti, inoltre, è importante per ridurre lo stigma rispetto all’infezione da HIV.anti HIV:, chi e quando puòguarda le foto ...