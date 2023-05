Un posto al sole | anticipazioni shock | Ida sta per entrare a Palazzo Palladini!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Scopri cosa accadrà nella nuova puntata di Unaldi lunedì 29 maggio. Lara e Roberto saranno sempre più uniti grazie alla presenza del piccolo Tommaso, ma l'arrivo della madre del bambino potrebbe sconvolgere tutto. Nel frattempo, Manuela avrà un nuovo riavvicinamento con Niko, ma una delusione la porterà a guardare la vita da un'altra prospettiva. Leggi leper saperne di più! Di cosa parliamo in questo articolo... Lara e Roberto sempre più uniti grazie al piccolo Tommaso Ida vicino aPalladini mentre la signora Martinelli arriverà inaspettatamente Marina lontana da Napoli, i suoi effetti sulla vita di Lara e Roberto Manuela riavvicinata a Niko ma in attesa di un nuovo incontro La lotta di Roberto per riprendersi suo figlio Ledi Un ...