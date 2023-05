Un Posto al Sole | anticipazioni 22-26 maggio 2023 | la vera madre di Tommaso rivuole suo figlio

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 22 maggio 2023) UnalUnalda lunedì 22 a venerdì 26Ferri si affeziona sempre di più a quello che crede essere suoe inevitabilmente a Lara. Ida, ladi, pentita di aver dato via il suo bambino, sta per prendere una decisione che rischia di stravolgere per sempre la vita di Lara. Dopo un confronto con la zia, Speranza decide di scendere in campo contro Micaela per riprendersi il suo uomo che nel frattempo sarà travolto dall’intraprendenza della Cirillo. Alterata per quella che immagina essere un’impresa vile di Sabbiese, Giulia intende affrontare il criminale, senza pensare che le conseguenze per lei potrebbero rivelarsi molto gravi. Lara ...