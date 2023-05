Un corso di formazione per aiutare i mammiferi marini che restano impigliati nelle reti

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023) Genova – L’Accordo Pelagos, in collaborazione con l’International Whaling Commission (IWC) e il Corpo della Guardia Costiera – Direzione Marittima di Genova, ha organizzato in data 16 e 17 maggio 2023 a Genova, unaper venire in socai, in particolare i grandi cetacei che rimangonoin attrezzi da pesca nel Santuario Pelagos. Si tratta della primatripartita dispensata a favore delle unità operative dei tre Paesi parte all’Accordo, nell’ambito del nuovo Piano di gestione e relativo Piano di azione 2022-2027 dell’Accordo Pelagos. Lasi è aperta con i saluti di benvenuto del Capitano di Vascello (CP) Giovanni Stella, Comandante in 2ª del Corpo della Capitaneria di porto di Genova ed è stata condotta dal ...