Un commissario e un piano di ricostruzione per l' Emilia Romagna

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Le forze economiche e sociali dell'insieme alla Regione, unite per affrontare la fase di emergenza dell'alluvione e per impostare le condizioni della ripartenza e della. Unità d'intenti messa nera su bianco in un documento ('dichiarazione congiunta') che è stata sottoscritta dalla Regionee le associazioni di impresa e i sindacati, le professioni, il Terzo settore, gli istituti bancari, le organizzazioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima, per la gestione dell'emergenza, l'assistenza alla popolazione, la ripresa economica e ladel territorionoromagnolo colpito dall'alluvione. Il documento sarà portato all'attenzione del Governo nell'incontro di martedì 23 maggio che il presidente ...

Le richieste di associazioni di impresa, sindacati, amministratori e Regione in un documento che il governatore Stefano Bonaccini discuterà martedì all'incontro con il governo ...(Adnkronos) - Alluvione in Emilia Romagna, è pronto un piano per la ripartenza e la ricostruzione da consegnare al governo. Le forze economiche e sociali del territorio insieme alla Regione, unite per ...