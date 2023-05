Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale a Vigevano Pavia una bimba di 5 anni morta in ospedale dopo essere stata sbalzata dal finestrino dell’auto sulla quale viaggiava la piccola era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre che si è scontrata con un’altra vettura lo schianto è stato violentissimo e la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale assieme alla donna del conducente dell’altro veicolo per la piccola non c’è però stato nulla da fare Sergio Mattarella intervenuta a Milano in occasione del 150esimo anniversario della nascita di Alessandro Manzoni secondo il Presidente della Repubblica la costituzione italiana sbarra la strada nefaste concezioni di supremazia basate su razza su appartenenza In definitiva sulla sopraffazione sulla persecuzione sulla prevalenza del più forte nella visione di ...