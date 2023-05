Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’alluvione in Emiliagna Bonaccini aper incontrare la presidente Giorgia Meloni a Palazzo Chigi insieme alle rappresentanze economiche sociali dell’Emilia Rom l’acqua lentamente si ritira permane l’allerta Rossa scendono 26.000 di sfollati ieri la visita del premier meloni risposte immediate acqua ancora molto presente a Ravenna e dintorni resta il pericolo frane a Torino la fase critica è stata superata giornata intera di omaggio alla memoria di Alessandro Manzoni da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima la deposizione di corona di fiori con rose bianche rosse sulla tomba dello scrittore più che oggi ricorrono 150 anni dalla morte al Cimitero Monumentale di Milano poi la visita di Mattarella la casa Manzoni ...