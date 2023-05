Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in allerta Rossa anche per oggi in emilia-gna Colpita da pioggia esondazioni fango e frane l’acqua lentamente si ritira da Faenza a Forlì Cesena e gli altri luoghi più pesantemente colpiti dal maltempo situazione ancora critica invece Ravenna e dintorni le vittime accertate sono 14 il premier Giorgia Meloni ieri ha visitato le zone colpite dall’alluvione ora il nostro compito e garantire risposte immediate ha detto difficile faresti me ma andranno mobilitate molte risorse aggiunto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha chiesto rimborsi al 100% come per il terremoto domani il decreto legge per gli aiuti in Consiglio Ministri l’autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una multa record da 1,2 miliardi di euro a metà per violazione della legge ...