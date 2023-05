Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 16 | 10

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio concede una tregua Emiliagna oltre 26.000 di sfollati allerta Rossa anche domani da mercoledì non sono esclusi altri non esci mi ha una tendenza tutta da confermare spiega il climatologo il presidente del consiglio è arrivata in emilia-gna è atterrata l’aeroporto di Rimini incontra il presidente dell’Emiliagna Stefano Bonaccini per fare il punto della situazione dopo il sopralluogo alle zone alluvionate le contestazioni al salone del libro sono il fascismo degli antifascisti dice il ministro Eugenia Roccella intervento collegamento al Congresso di noi moderati dopo le proteste che le sono state indirizzate ieri a Torino e che le hanno impedito di intervenire dal palco della fiera diretta per l’ultima ...

È partito il countdown per il 2024. Tra poco meno di un anno sarà disponibile il trattamento di una delle forme più severe di degenerazione maculare senile: la Fda approva Syfovre . La Fondazione ...Non ho pero' alcun elemento per dire se quest'siano gia' con un piede nella fossa. Sono presidente di un'associazione privata di banche e non la vigilanza e per altro la vigilanza non mi deve ...Sul listino milanese si mettono in luce Mps (+4%), Moncler (+2,1%) e Fineco (+1,7%), con questeche salgono al netto dello stacco della cedola. Male invece Iveco ( - 1,8%) e Prysmian ( - 1,7%).

Guerra Ucraina Russia. Ripristinata corrente alla centrale di Zaporizhzhia LIVE Sky Tg24

Si è concluso al Palagiovino di Catanzaro il campionato di Prima Divisione Femminile di pallavolo, con lo Sporting Magna Graecia che conquista la promozione in serie D battendo il Crotone per 3-0 ...Mentre il gruppo squadra del Cagliari si prepara a vivere una fase di playoff promozione dalla Serie B che si preannuncia al cardiopalma, il direttore sportivo dei sardi Nereo Bonato sarebbe impegnato ...