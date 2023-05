Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio la presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di €1000000 dai fondi dell’otto per mille che cittadini destinano la Chiesa Cattolica per far fronte alle necessità della popolazione colpita dal ondata di maltempo che sta flagellando l’Emiliagna vogliamo esprimere anche con questo gesto concreto la prossima vita della Chiesa in Italia le tantissime persone che a causa dell’alluvione delle esondazioni Sono affollate Avendo perso tutto ho molto Continuiamo a farci i prossimi a pregare per quanti in questo dramma hanno perso anche la loro vita siamo grati alle diocesi alle parrocchie gli istituti religiosi che non hanno lasciato solo le comunità dell’Emiliagna ferma il cardinale Matteo zuppi arcivescovo di Bologna ...