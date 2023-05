Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 08 | 10

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno ha lasciato il Pizzetti in anticipo diretta nelle zone alluvionate dell’Emiliagna Giorgia Meloni rientrata ieri dal Giappone atterrando a Rimini intorno alle 12 a cui si è morto in auto diretta nel Forlivese camicia verde e da lì si è fermata a parlare con i cittadini nel primo pomeriggio Ho incontrato il governatore Stefano Bonaccini insieme hanno visitato un’area colpita a Faenza poi hanno raggiunto la prefettura di Ravenna difficile fare le Stime dei danni ha detto ai cronisti nel punto stampa è aggiunto Sono commossa non è il momento delle passerelle le priorità sono esenzioni fiscali indennizzi il governatore dell’Emiliagna non ha fatto dirgli parole Stefano rimborso al 100% e ha bruciato nei prossimi giorni nelle zone colpite dal ...

Leriguardanti Samuele Bersani lo danno per impegnato a preparare i due concerti che terrà, accompagnato dall' Orchestra dei Pomeriggi Musicali , il prossimo mese di giugno a Milano e Roma ...Solo tra un paio di settimane sapremo quanto è davvero marcata la contrapposizione tra la segretaria Schlein e il governatore De Luca. La numero del Pd, infatti, sarà a Napoli per due giorni (10 e 11 ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Ucraina ultime notizie. L’annuncio di Mosca: «Abbiamo preso Bakhmut». Zelensky: «A oggi la città non ... Il Sole 24 ORE

I ragazzi di Mourinho devono vincere per rispondere a chi sta davanti, quelli di Paulo Sousa sono sicuri della permanenza in A anche l’anno prossimo ma non vogliono smettere di togliersi qualche soddi ...La famosa Fontana di Trevi è stata tinta di nero oggi dagli attivisti per il clima che hanno dichiarato che le forti alluvioni in Emilia Romagna sono solo “un avvertimento”… Leggi ...