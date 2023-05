Ultime Notizie Roma del 22-05-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023)dailynews radiogiornale lunedì 22 maggio Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il governo c’è stata una tragedia ma può essere un’occasione per rinascere più forti dopo avevi lasciato in anticipo il G7 in Giappone la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha toccato Ieri finalmente con Manuela capitolo devastato tra Ravenna e Forlì e Faenza e ha promesso risposte immediate ha escluso che si possono utilizzare i fondi del PNR anche se è consapevole che serviranno molte risorse per riparare i danni allora difficili anche da stimare quando l’emergenza sarà finita Si recherà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle aree colpite dalla pioggia per portare i solidarietà e vicinanza alle popolazioni intanto così critica del maltempo sul Piemonte dovrebbe essere alle spalle tante frane e Molte strade provinciali chiuse nel Torinese ...