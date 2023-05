Ultime Notizie – Penalizzazione Juve | la classifica della Serie A

(Di lunedì 22 maggio 2023) Questa ladiA, dopo ladi 10 punti inflitta allantus dalla Corte d’AppelloFigc: Napoli 86 punti; Lazio 68; Inter 66; Milan 64; Atalanta 61; Roma 60;ntus 59; Monza 52; Bologna, Torino e Fiorentina 50; Udinese 46; Sassuolo 44; Empoli e Salernitana 39; Lecce 33; Spezia 31; Verona 30; Cremonese 24; Sampdoria 18. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Maltempo, leMeteo Bologna: la settimana inizia col sole, poi tornano i temporali Frane che avanzano, strade off limit, rifornimenti via cielo: stremata la Valle del Santerno Navile ...Inoltre entreranno in funzione a breve le pompe in via Cocchi in prossimità del Fosso Vetro, che saranno presidiate dalla Protezione Civile della Lombardia e consentiranno di liberare lezone ...Ancora una scossa di terremoto, nei Campi Flegrei. Alle ore 19:15, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un evento sismico di magnitudo 1.1 della scala Ritcher, con epicentro ...

Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. Nuove evacuazioni a Forlì. DIRETTA Sky Tg24

A due giorni dai cinque gol segnati alla Sampdoria nell’ultima giornata di campionato, a tenere banco in casa Milan è il mercato. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro in sede tra la dirigenza ...In campionato, invece, nessuna vittoria nelle ultime cinque. Solo tre i punti racimolati, grazie ai pareggi con Monza e Milan – entrambi per 1-1 – e Bologna (0-0), due invece le sconfitte, quelle con ...