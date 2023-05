Ultime Notizie – “Italia punta a Comitato militare con Cavo Dragone”

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’nonad ottenere la segreteria generale della Nato. “Noi abbiamo la candidatura dell’ammiraglio Giuseppe: stiamondo all’incarico della guida”, dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del Consiglio Affari Esteri., capo di Stato Maggiore della Difesa, è candidato alla presidenza del Nato Military Committee. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Intanto, c'è la corsa all'ottavo posto: il Bologna se la gioca e nelledue giornate avrà il ... Bologna: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le22 maggio - 19:21Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Alluvione in Emilia-Romagna, oggi ancora allerta rossa. Nuove evacuazioni a Forlì. DIRETTA Sky Tg24

Champions League, ci sono le designazioni arbitrali per la finale. Tra poco più di un paio di settimane sarà finale di Champions League. L’Inter e il Manchester City si sfideranno il 10 giugno per ...L’impennata nell’uso di tecnologie VR si è registrata, come accennato, di ricente, e dei 51,1 milioni di prodotti spediti negli ultimi anni, il 65% delle vendite riguarda il 2021 e 2022, anni da ...