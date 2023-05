Ultime Notizie – Incidente a Vigevano | morta bimba di 5 anni sbalzata fuori da finestrino dell’auto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) Una bambina di 5dopo essere rimasta gravemente ferita in unstradale questa mattina a, in provincia di Pavia. L’urto è avvenuto all’incrocio tra via Mentana e via Quarto, poco dopo le 12. Gli agenti di polizia sono ancora al lavoro per chiarire le dinamiche dell’. Sembra che la, seduta sul sedile posteriore, sia statadalaperto a causa dell’urto e abbia sbattuto violentemente la testa contro un palo. Oltre alla bambina, sono coinvolti anche una donna e un uomo, che sono stati soccorsi in ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione