Ultime Notizie – in 10 000 al Derby Day delle Capannelle | trionfa Goldenas nell’edizione numero 140

(Di lunedì 22 maggio 2023) Quasi 10.000 appassionati accorsi ieri all’Ippodromoper vivere l’evento ippico più atteso dell’anno, ilDay. Alle 17.30 scocca l’ora X, quella in cui si aprono le gabbie e i dodici cavalli al via si lanciano alla conquista del Nastro Azzurro. Il brivido della vittoria e l’agonia della sconfitta, tutto in 140 secondi, tanti quanti ne servono aper superare in volata avversari più accreditati e vincere a sorpresa il 140moItaliano del Galoppo. È così che nell’evento clou della giornata, o per meglio dire dell’anno, dal cilindro di casa Cameli, Endo Botti e Cristiana Brivio, esce(Golden Horn), outsider da 40/1 a quota fissa, magistralmente interpretato da un fantino in grande ascesa, Dario Di Tocco. Sul terreno faticoso e infido, ai 400 metri finali, il ...

La sentenza è attesa in giornata con tutte leche potranno essere seguite qui di seguito in tempo reale, con la Juventus che oggi saprà se dovrà scontare una penalizzazione in questo ...Si tratta di una nuova opera dello street artist AleXsandro Palombo , nel murales sono raffigurate le due donne leader dei due partiti più votati alleelezioni, Fratelli d'Italia e Partito ...Nelleore sono trapelate dellemolto interessanti riguardo Sekiro: Shadows Die Twice . Il rumor è iniziato da oecuf, un noto insider del mondo anime che resta ancora in anonimato . Il ...

Guerra Ucraina Russia. La centrale nucleare di Zaporizhzhia interrompe la produzione. LIVE Sky Tg24

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa nel sud dell'Ucraina, ha sospeso la produzione dopo che i suoi generatori sono stati messi in modalità di riserva e di emergenza. A ...MILANO - Tra Covid e tensioni geopolitiche il 2022 non è stato decisamente un anno da incorniciare per le banche d'affari occidentali in Cina. Lo mette in evidenza il Financial Times ossercano come ...