Ultime Notizie – “Giusto dare terapia per l’XLH anche negli adulti”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) Di Maddalena Guiotto “Èchei pazientiabbiano accesso a unache migliora nel giro di pochi mesi la qualità della vita delle persone con ipofosfatemia legata all’X (XLH), uno dei disordini da perdita di fosfato che si dovrebbe riconoscere in età infantile e che ha conseguenzein età adulta”. Commenta così Maria Luisa Brandi, professore di Endocrinologia all’Università Vita salute San Raffaele (Milano), la notizia della rimborsabilità,per l’adulto, “a distanza di 2 anni rispetto ad altri Paesi”, del trattamento con burosumab per, finora disponibile in Italia soltanto per i bambini di età pari o superiore a un anno eadolescenti con apparato scheletrico in crescita, mentre per tutte le altre ...