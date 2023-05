Ultime Notizie – Alluvione Emilia Romagna | ancora allerta rossa Meloni nelle zone colpite | “Governo c’è”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 22 maggio 2023) E’oggi su parte dell’per criticità idraulica su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina e pianura bolognese.arancione in altre aree per criticità idraulica sulla pianura modenese. Anche se non si prevedono significativi incrementi dei livelli idrometrici, fa sapere la protezione civile, le residue piogge previste determineranno un rallentamento dell’esaurimento delle piene su tutti corsi d’acqua della Regione., pronto documento ricostruzione per ilIntanto è pronto un piano per la ripartenza e la ricostruzione da consegnare al. Le forze economiche e sociali del territorio insieme alla Regione, ...