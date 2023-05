Ue | Urso “Sulle materie prime critiche serve chiarezza”

Leggi su ildenaro

ROMA (ITALPRESS) – "Sul regolamentoabbiamo chiesto alla Commissione Europea di essere molto chiara sulla sostenibilità di quegli obiettivi. Chiediamo che nel regolamento che si dovrà varare ci siano chiare indicazioni su come fare, su come aprire i giacimenti nel nostro Paese, su come insediare imprese che lavoreranno lee su come riciclare più e meglio nel campo della transizione elettrica". Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo, da Bruxelles, a margine del Consiglio Ue per la Competitività Mercato interno e industria."Per farlo servono indicazioni precise", ribadisce.