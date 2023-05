Udinese-Lazio | Pairetto voto 5

(Di lunedì 22 maggio 2023) Strascichi e polemiche, è quanto rimasto dalla sfida di Serie A traalla Dacia Arena:non ha convinto e il Corriere dello Sport gli ha dato 5 Strascichi e polemiche, è quanto rimasto dalla sfida di Serie A traalla Dacia Arena:non ha convinto e il Corriere dello Sport gli ha dato 5. «Solito, pessimo, al di là dell’episodio specifico: ha fischiato due falli con giocatori che sono scivolati da soli, ha rischiato di complicare una partita che era facile facile, quasi da esordiente. Chiude la sua dodicesima partita stagione ben al di sotto della sufficienza. Fischia il rigore per un contatto leggero tra Masina e Immobile».

Attraverso i propri canali ufficiali, laha replicato alle dichiarazioni del ds dell'Pierpaolo Marino , furioso per le decisioni arbitrale nel match della Dacia Arena. " Le dichiarazioni del direttore Marino sulla simulazione ...Ultima vittoria oltre un mese fa, lo scorso 16 aprile nel 3 - 0 rifilato all'grazie alle ... Inter ma soprattutto il Napoli lo scorso 30 aprile, quando complice la sconfitta dellacontro ...Ma come se l'è cavata il fischietto di Nichelino nel match vinto di misura dai biancocelesti Rivedi qui il rigore dubbio e gli highlights di, i precedenti di Pairetto ...

Lazio-Udinese 0-1, Immobile dal dischetto avvicina la Lazio alla Champions la Repubblica

L'Udinese accusa la Lazio di aver messo pressione all'arbitro e di aver vinto con un rigore inesistente figlio di una simulazione di Immobile. I biancocelesti non ci stanno ...La Lazio vince di misura alla Dacia Arena e conquista tre punti preziosissimi in chiave Champions. Al termine della sfida, ai microfoni di Dazn, per commentare la vittoria contro ...