Ucraina | Kiev mostra video di caserma pompieri distrutta a Dnipro

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 720 uomini, facendo salire a 203.880 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in ...... attacchi russi in tutto il Paese, almeno tre morti Gli attacchi russi in tutta l'nelle ultime 24 ore hanno causato tre morti e 14 feriti, secondo quanto confermato da funzionari di. Le ...Una caserma dei vigili del fuoco quasi interamente distrutta. I servizi di emergenza ucraini hanno diffuso un video denunciando un attacco russo con missili e droni nella città di Dnipro, nell'centro - orientale. "Diversi edifici di un'unità di emergenza sono stati danneggiati" e "sono scoppiati due incendi", ha dichiarato Sergu Lissak, governatore della regione di Dnipropetrovsk. ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 453. In Giappone il G7 si è concluso con la "ferma assistenza" all'Ucraina per ripristinare l'ordine internazionale. E Macron sottolinea: "Presenza Zelensky al G7 ...