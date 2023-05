Ucraina | combattenti russi penetrano nella regione di Belgorod Peskov | «Vogliono distogliere l’attenzione da Bakhmut»

(Di lunedì 22 maggio 2023) Il governatore dellarussa di, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato via Telegram che «un gruppo di sabotatori delle forze armate ucraine è entrato nel territorio del distretto di Grayvoron». La conferma di un’azione militare nel territorio russo al confine con l’(vicino a Kharkiv) non arriva però da fonti dirette ucraine, bensì dalla Legione “Liberty ofa” attraverso il proprio account Twitter: «La Legione e i RVC hanno completamente liberato Kozinka, Oblast di. Le unità avanzate sono entrate a Graivoron. Andiamo avanti. Laa sarà libera!». Si tratta di due corpi formati da volontariche dichiarano di voler combattere per liberare laa dal governo di Vladimir Putin sotto la bandiera ...

... nè quali siano esattamente i loro rapporti con l'. In aprile Novaya gazeta ha contattato il Consiglio Civico, un'organizzazione che reclutaper il Corpo dei Volontari Russi e ...della Legione "Freedom of Russia", corpo nato grazie al ministero della Difesa ucraino e ... anche con video, di aver lanciato raid al confine tra Russia ee di aver messo le loro ...Una rappresentanza della Associazionee reduci ha poi ricordato ufficialmente Giorgio Macchi, giovane bersagliere caduto invicino a Zaporizzja nel 1941 (nel corso della ...

Non è chiaro quanti siano i membri del Corpo dei Volontari, né quali siano esattamente i loro rapporti con l’Ucraina. In aprile Novaya gazeta ha contattato il Consiglio Civico, un’organizzazione che ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina Quarto. Per Mosca c’è la responsabilità diretta dell’Ucraina, con suoi «agenti». Che sia vero o meno è la versione migliore rispetto ad un coinvolgimento di ...