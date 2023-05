Uccide un uomo con delle forbici | poi si toglie la vita lanciandosi dal settimo piano

I carabinieri sono intervenuti per quello che in un primo momento era stato ritenuto un suicidio , ma quando sono entrati nell'abitazione di undi 51 anni buttatosi nel vuoto, hanno trovato il corpo senza vita di un'altra persona , colpita, secondo i primi accertamenti medico - legali, con un'arma da taglio. L'arma da taglio, spiegano i ...A Milano, unha ucciso un altroal termine di una lite, prima di suicidarsi lanciandosi dal settimo piano dello stesso edificio. È questa la ricostruzione dei carabinieri dopo il ritrovamento di due cadaveri rispettivamente in ...10.25 Milano,e si toglie la vita Probabile omicidio - suicidio a Milano. I carabinieri hanno trovato in strada un 51enne che si sarebbe lanciato dal settimo piano di un palazzo al quartiere Oggiaro. I ...

Milano, i carabinieri ricostruiscono un omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe ucciso con un paio di forbici, prima di togliersi la vita lanciandosi dal settimo piano del condominio.All'interno dell'appartamento dove viveva trovato il corpo di un secondo uomo. Un uomo si è lanciato dal settimo piano di un palazzo, a Milano, all’interno del quale è stato trovato il cadavere di un ...