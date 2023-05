Uccide un uomo a colpi di forbice e poi si lancia dal settimo piano | omicidio-suicidio a Quarto Oggiaro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Un 51enne ha ucciso uncon un paio di forbici nel suo appartamento di via Cogne ae poi si è tolto la vitandosi daldella palazzina in cui viveva: per gli inquirenti l’ipotesi più accreditata per quanto accaduto ieri sera alle porte di Milano intorno alle 23 è quella di un. Un cadavere è stato ritrovato per strada: è quello del 51enne, che nel giubbotto aveva le chiavi del suo appartamento al primodel civico 3 di via Cogne. Entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato un secondo cadavere: è di unprivo di documenti, probabilmente nordafricano, con diverse ferite causate da un’arma da taglio. Una ferita, in particolare, era molto profonda e ...

Leggi anche Milano,una colpi di forbice poi si butta dalla finestra. Omicidio - suicidio in via Cogne Milano, scatta l'allarme d'emergenza all'hotel Nhow di via Tortona. Il videouncon arma da taglio, poi si getta dal settimo piano Omicidio - suicidio nella notte a Milano in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro . Prima i carabinieri sono intervenuti per un...I carabinieri sono intervenuti inizialmente per unche si era lanciato dal settimo piano del palazzo: morto ...

Omicidio-suicidio a Milano, uccide un uomo e poi si getta nel vuoto TGCOM

Un 51enne ha ucciso un uomo con un paio di forbici nel suo appartamento di via Cogne a Quarto Oggiaro e poi si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano della palazzina in cui viveva: per gli ...Ancora due morti a Milano. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto in strada in via Cogne, mentre l’altro, anch’esso privo di vita, è stato trovato in un ...