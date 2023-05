Ubriaco e drogato si schianta contro un' auto | morti tre poliziotti Paul e Steven avevano 25 anni | Manon 24

Un incidente stradale al confine tra Francia e Belgio è costato la vita a quattro persone, tra cui tre giovani poliziotti: Paul e Steven avevano 25 anni e Manon, la più giovane aveva 24 anni. Tutti e ...Roma, guida senza patente e contromano sul Lungotevere: sfiorato l'incidente Il tentato furto al deposito I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 12.30. Siam o lungo la Pontina, proprio dove è ubicato ...Inizia davvero male la stagione estiva a Nettuno. Lo scorso venerdì sera un ragazzo di 25 anni circa, in cura per l'uso di stupefacenti, dopo aver ...

Ubriaco, molesto e con la droga in tasca: nei guai un 20enne ... La Voce di Mantova

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Un incidente stradale al ...Roma. Gli era stata confiscata l’auto in quanto sorpreso alla guida drogato e in stato di ebbrezza. Al centro della vicenda un uomo di 33anni originario delle Filippine che pur di tornare in possesso ...