Tweet offensivo su Bruno Peres | Ceres a processo per diffamazione

(Di lunedì 22 maggio 2023) " Basta inviarci questa me***" , era stato questo ildella, nota azienda produttrice di birra, nel luglio del 2020 con il quale aveva ironizzato su, all'epoca calciatore ...

" Basta inviarci questa me***" , era stato questo ildella Ceres , nota azienda produttrice di birra, nel luglio del 2020 con il quale aveva ironizzato su Bruno Peres , all'epoca calciatore della Roma. A distanza di quasi tre anni l'amministratore ...... Barba e Beruatto, un centrocampo formato da Nagy, Gargiulo e Mastinu e un tridente... Mastinu, Caracciolo, Zanellato NOTE : Recupero 1'pt, 5 st Commenti Condividi Facebook Twitter......coro molto piùe la risposta dei tifosi è stata immediata... Maldini: 'Tra noi e l'Inter non c'è stata gara: adesso bisogna investire per rimanere tra le prime 4' Matteo Salvini, il(...

Tweet offensivo sull'ex calciatore Bruno Peres, l'ad di Ceres a processo per diffamazione aggravata Corriere Roma

L'azienda produttrice di birra pubblicò una "vignetta denigratoria" sull'allora calciatore della Roma: l'ad Galimberti è stato citato in giudizio ...Nel 2020 pubblicò una vignetta accostando una birra all’immagine dell’ex terzino destro giallorosso, che dopo un incidente risultò positivo all'alcol test ...