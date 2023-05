Tutto pronto a Fondi per il Torneo della Legalità

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 maggio 2023)– Le forze dell’ordine in campo, il Prefetto e il Questore in prima linea per il calcio di inizio e le scolarescheCittà sugli spalti a tifare per laper il quadrangolare tra Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri. La sfida a Calcio a 5, che rientra nel programma ufficiale diCittà europea dello Sport 2023 si terrà il 23 maggio a partire dalle ore 9:00 presso il Palazzetto dello Sport di via Mola di Santa Maria. Non una data casuale dato che martedì ricorre la “Giornata”, istituita nel 2002, a quattro anni dall’uccisione del magistrato Giovanni Falcone esua scorta, per non dimenticare le vittime di tutte le mafie e sensibilizzare ...