Turismo | mancanza di lavoratori stagionali | l’idea

(Di lunedì 22 maggio 2023) Mancanoda qualche anno. E’ un problema italiano che si cerca di risolvere con qualche iniziativa Una delle problematiche emerse negli ultimi anni in Italia è il lavoro stagionale di cui necessitano le attività d’impresa caratterizzate dallatà come quelle turistiche con particolare attenzione a quelle delle località il cui movimento turistico L'articolo proviene da Consumatore.com.

...a causa delle ferite che le sono state inflitte dall'avidità dell'uomo e dalla nostradi ... la loro terra ancestrale in Tanzania, per fare spazio ale alla caccia ai trofei. I masai ......4% informatica e telecomunicazioni, il 69,8% trasporti e logistica (confermati i tre gruppi perdi candidati), il 69,1% meccanica - meccatronica ed energia, il 59,3% ad indirizzo......in agroalimentare e. ' Abbiamo perso l'artigianato e l'industria per questo siamo poveri. […] Ora stiamo pagando il prezzo di questa scelta. Tutti si lamentano delladi ...

Turismo: in Tunisia, prenotazioni in aumento del 30% Agenzia ANSA

Mancano lavoratori stagionali da qualche anno. E' un problema italiano che si cerca di risolvere con qualche iniziativa ...La crescita riguarda anche il turismo, le esportazioni ... a 7 miliardi di Euro al 2030 la perdita economica per il territorio ligure causata dalla loro mancata realizzazione. La Regione si conferma ...