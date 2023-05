“Tu con mio marito…” Mara Venier | sorpresa con la famosa ospite di Domenica In E lei non tace

(Di lunedì 22 maggio 2023), choc con l’in diretta tv. Il salotto televisivo diIn si riempe come sempre di tanti vip d’eccezione, pronti a regalare al pubblico segreti e aneddoti della vita professionale e talvolta anche privata. Ma non sempre ciò che rivelano risulta prevedibile: lo sa bene la padrona di casa che ha mostrato un’espressione alquantodopo le parole della suacon la quale ha trascorso anni fa le vacanze estive. Quale occasione migliore per togliersi qualche sassolino dalle scarpe? L’vip la coglie al volo e il botta e risposta è epico.spiazzata da Marcella Bella. Un nome iconico nel panorama artistico italiano: il pubblico ha scoperto che la conduttrice di...

I controinteressati aparere non avrebbero avuto diritto al riconoscimento delle spese non ... anche se questo è un caso limite20 parti costituite in giudizio. Le organizzazioni sindacali ...... spiegabili soloil grande amore che ci lega . Molte volte ho dovuto pregarla io di riposarsi e di prendersi cura di sé, ma non mi ha lasciato neanche per un minuto. I miei figli,fratello, i ...Noi avevamo fatto Casa ItaliaRenzo Piano e le Unita' di Missione, chiuse dallo sciagurato governo Conte 1. Ilsuggerimento a Meloni e' semplice: non ti inventare nulla, copia quello che ha ...

Wax dopo Amici 2023: Del mio percorso non cambierei nulla. Un ... Music Fanpage

"Il mio compleanno è un giorno che ho sempre festeggiato con grande gioia e lo è anche quest’anno, che le primavere sono 90", ha confessato a Silvia Toffanin. Sandra Milo e la consapevolezza degli ...La 23enne scomparsa il 4 maggio scorso in Arabia Saudita sarebbe stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ...