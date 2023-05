Trevisan avanza a Rabat | Parrizas Dias si ritira dopo un set

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ritorno vincente da campionessa in carica per Martina. La toscana, numero 18 del mondo, ha vinto il suo primo titolo in carriera proprio dodici mesi fa nella capitale marocchina al "...

Al prossimo turno,incontrerà l'ex Top 100, e oggi numero 266 WTA, Jana Fett. La croata ha eliminato 60 64 Sada Nahimana, prima giocatrice del Burundi nel main draw di un torneo WTA. Ex ...Con la vittoria di Bordeauxinvece Ugo Humbert che ora diventa numero 38 al mondo. Best ... Perde otto posizioni la nostra Martinaora numero 26 al mondo mentre resta stabile Camila ...Out anche la maceratese: la ceca Muchova, già forte di Martina, vince 7 - 6(4), 6 - 2., Marco Cecchinato, che batte lo spagnolo Roberto Bautista - Agut con un doppio 6 - 2. Avanti ...

WTA Rabat 2023: Martina Trevisan avanza, Nuria Parrizas Diaz si ritira dopo un set OA Sport

Per Martina Trevisan il debutto al WTA 250 di Rabat, del quale detiene il titolo, è pure più facile del previsto. La toscana, infatti, resta in campo meno di un'ora perché la sua avversaria, la spagno ...Ritorno vincente da campionessa in carica per Martina Trevisan a Rabat. La toscana, numero 18 del mondo, ha vinto il suo primo titolo in carriera proprio dodici mesi fa nella capitale marocchina al ...