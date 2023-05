(Di lunedì 22 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ soloa 4,99/mese Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte ...

Leggi anche Aouar c'è, ora N'Dicka e Tielemans: per la Roma è già mercato Roma, una finale da record per Pellegrini, Bove e Zalewski Corteo Ihanno seguito il pullman della squadra con ...Duemila hanno cantato fino a notte fonda nel settore ospiti del St. Jakob Park,hanno accolto la squadra a Peretola al rientro da Basilea ieri mattina, più di ventimila saranno a Roma a caccia di una storica Coppa Italia e altrettanti si preparano a polverizzare i ...Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per evitare possibili contatti fra le due tifoserie e sono state costrette a scortaredei circa duemiladella Fiorentina presenti a ...

Trecento tifosi raccolgono l’appello di Mou: "Avanti guerrieri, oggi un’altra vittoria" La Gazzetta dello Sport

Un gruppo di sostenitori ha "scortato" la squadra da Trigoria all'Olimpico prima della sfida con la Salernitana. Pensando già alla finale di Siviglia..Basilea-Fiorentina, forze dell'ordine intervengono per spegnere la tensione tra tifoserie. Il tutto a poche ore dalla semifinale di Conference League.