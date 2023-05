Tre arresti per l' omicidio del 19enne Paolo Stasi a Francavilla Fontana

persone sono state arrestate dai carabinieri (due in carcere e 1 ai domiciliari) e altre due sono sottoposte ad obbligo di dimora nell'ambito delle indagini sull'omicidio del 19enne Paolo Stasi, ...persone sono state arrestate dai carabinieri (due sono finite in carcere e una ai domiciliari) e altre due sono state sottoposte ad obbligo di dimora per l'omicidio di Paolo Stasi, 19enne ucciso a ...persone sono state arrestate dai carabinieri (due in carcere e 1 ai domiciliari) e altre due sono sottoposte ad obbligo di dimora nell'ambito delle indagini sull' omicidio del 19enne Paolo Stasi , ...

Brindisi, omicidio 19enne: tre arresti TGCOM

La 23enne scomparsa il 4 maggio scorso in Arabia Saudita sarebbe stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti ...I Carabinieri della compagnia di Caltagirone, durante la scorsa settimana, hanno realizzato svariati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa con specifica ...