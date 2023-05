(Di lunedì 22 maggio 2023): Da240di euro per– Questa mattina la Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera che destina 240di euro al trasporto pubblico urbano di. “Il trasporto pubblico dipuò contare su fondi essenziali per il funzionamento di un comparto delicato e indispensabile per la città, anche in vista del Giubileo del 2025, quando lasarà ancora più centrale a livello internazionale. “Lacontinuerà a sostenere il Comune diper migliorare le condizioni del trasporto pubblico locale, potenziando i ...

... Viabilità, Infrastrutture, Manuela Rinaldi; - ore 15: relazione programmatica Assessore Mobilità,, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio... Infrastrutture, Mobilità e' in audizione con Rfi Ferrovie alla presenza dell'assessore alla Mobilità eFabrizio. Tutto vero, la stazione si fa La riunione era stata ...Successivamente intervenuto anche l'Assessore alla Mobilità,, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio Fabrizioche ha confermato la sua vicinanza alla UGL ...

Trasporti. Ghera: Da regione Lazio 240 milioni per Roma capitale RomaDailyNews

"Il trasporto pubblico di Roma può contare su fondi essenziali per il funzionamento di un comparto delicato e indispensabile per la città, anche in vista del ...Le associazioni di categoria caute sulla misura: «Più efficaci finanziamenti a tasso agevolato: un piccolo contributo sarebbe insufficiente a fronte dei 35-40mila euro per comprare un mezzo elettrico» ...