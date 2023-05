(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag — Ha lineamenti maschili, la barba da uomo, la struttura fisica da uomo e anche là dove non batte il sole è tutto perfettamente «da uomo»… ma si identifica come donna, e in quanto tale pretende di girare per glidi un centro yoga con i propri genitali bene in vista: così Dylan Miles,newyorchese, ha fattoa una palestra di Manhattan per 5di dollari, sostenendo di sentirsi «traumatizzato» dopo essere stato costretto a utilizzare loo degli uomini. Si tratta dellaper discriminazione di identità di genere che Miles ha intentato nel giro di 13 mesi; qualcuno, a esser maliziosi, potrebbe pensare che stia cercando di lucrarci. E tra poco vedremo perché....

Trans si fa cacciare dagli spogliatoi femminili, poi fa causa per 5 milioni: è la terza volta Il Primato Nazionale

Le cronache delle aggressioni a gay, lesbiche e trans raccontano di un paese intossicato dall ... l'Italia si è consegnata nelle mani di chi prometteva di abolire le unioni civili, di cacciare il ...