Sono state depositate questa mattina, 22 maggio, le motivazioni alla sentenza che lo scorso 23 febbraio ha portato ad assoluzione gran parte degli imputati al Processo per la tragedia di Rigopiano. Il concetto guida che ha spinto il Gup Gianluca Sarandrea verso la direzione dell'assoluzione per gran parte degli imputati è quello dell' imprevedibilità della valanga. Così Alessandro Di Michelangelo, fratello del poliziotto Dino Di Michelangelo, tra le 29 vittime insieme a sua moglie Marina Serraiocco, nella tragedia di Rigopiano, dopo la pubblicazione delle motivazioni.

Tragedia Rigopiano, giudice condanna il sindaco per "omessa inagibilità"

Nella sentenza del Gup di Pescara Gianluca Sarandrea sulla tragedia di Rigopiano del 2017 si legge che il sindaco Ilario Lacchetta è stato condannato a due ...Questo uno dei passaggi chiave del corposo documento di 300 pagine che raccoglie le motivazioni della sentenza del Gup di Pescara Gianluca Sarandrea, emessa lo scorso 23 febbraio a conclusione del ...