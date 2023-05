Traffico Roma del 22-05-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna circolazione sostenuta e rallentata tra l’autostrada-fiumicino e lo svincolo autostradaTeramo qui è avvenuto anche un incidenteintenso Come di consueto sulla carreggiata interna tra cassie è Prenestina continuano gli spostamenti in uscita dalla capita sulla tratto Urbano della A24 senza altre difficoltàsostenuto sulla tangenziale est in direzione stadio tra viale Castrense Corso di Francia ora di punta e rallenta su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria per chi va a San Giovanni e all’Olimpico lo ricordiamo ancora alle 18:30 la terzultima giornata del campionato di serie A conSalernitana divieti per la sosta nelle ...