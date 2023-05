Traffico Roma del 22-05-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti perintenso sulla tangenziale est tra l’uscita di Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni e tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico trafficato il tratto Urbano della A24-teramo tra Viale Togliatti e Tor Cervara in direzione del raccordo code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Appia appuntamento alle 18:30 allo stadio Olimpico conSalernitana consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo prestare attenzione alla segnaletica maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia ...